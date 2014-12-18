Нацбанк признал резидентами крымчан, проживающих на материковой Украине

Национальный банк Украины отменил действовавшее с 3 ноября решение о признании нерезидентами переселенцев из Автономной Республики Крым, проживающих на материковой части Украины.

В постановлении НБУ от 16 декабря №810, имеющемся в распоряжении УНИАН, регулятор изменяет свое постановление №699 «О применении отдельных норм валютного законодательства при режиме временной оккупации на территории свободной экономической зоны «Крым».

«Физическое лицо, которое является внутренне перемещенным лицом и получило предусмотренную законодательством Украины справку, удостоверяющую его пребывание на материковой части Украины, является резидентом Украины. Для целей идентификации внутренне перемещенного лица местом его проживания на территории Украины считается адрес проживания, указанный в справке», - говорится в документе.

Также, согласно постановлению, Нацбанк называет недействительными документы и решения в отношении субъектов Крыма и их деятельности, изданные органами Российской Федерации и незаконными органами, созданными на территории СЭЗ «Крым», в связи с чем такие документы не могут использоваться банками при проведении операций субъектов Крыма, осуществлении мероприятий валютного контроля и финансового мониторинга.

Постановление вступает в действие со дня публикации.

Читайте такжеРоссийская Дума уменьшила пособия по безработице жителям оккупированного КрымаКак сообщал УНИАН, в Украине с 27 сентября вступил в силу закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе. Согласно закону, СЭЗ «Крым» вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и Севастополя.

Постановлением НБУ №699 от 3 ноября Нацбанк приравнял физических и юридических лиц, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории свободной экономической зоны «Крым», к нерезидентам, а также запретил привлечение депозитов и выдачу кредитов в российских рублях на территории Украины.