Каждую минуту два человека из Украины уезжают на заработки - СМИ

По словам эксперта, из Украины выезжает в основном высококвалифицированная сила, и может увеличиваться количество низкоквалифицированной силы.

Каждую минуту два человека из Украины уезжают на заработки. Такую статистику обнародовал интернет-сайт ukrainianpeopleleaks.com. Так, с конца марта из Украины выехало почти 440 тыс. украинцев.

Для подсчета этой категории мигрантов ресурс использовал цифру, озвученную министром иностранных дел Павлом Климкиным, который отметил,что "ежемесячно из Украины выезжает около 100 000 работников", собщает 112.ua.

По словам эксперта по экономическим вопросам Международного центра перспективы Егора Кияна, из Украины выезжает в основном высококвалифицированная сила, и может увеличиваться количество низкоквалифицированной силы.

"В общем, считается, что выехавшие трудовые мигранты не дают возможности стране увеличивать темпы производства, поскольку они работают на ВВП другой страны", заявил Киян.

Увеличение количества уехавших работников может повлиять на украинскую демографию. По данным ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 36%.

"Если такая тенденция сохранится еще там 3-5-10 лет, то все трудовые мигранты превратятся в трудовых эмигрантов. А также еще и студенты, которые там учатся, там они получат образование и останутся там работать", - заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Ранее, в Министерстве социальной политики заявили, что трудовая миграция успела коснуться 9 миллионов украинцев.