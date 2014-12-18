В ноябре безработных украинцев стало больше на 50 тысяч

Безработица в Украине после нескольких месяцев незначительного сокращения снова выросла на 0,2 п.п. - и составила в ноябре 1,7%, что повторяет показатели апреля-июня текущего года, сообщает Государственная служба статистики.

В абсолютных цифрах количество безработных выросло почти на 50 тыс. человек – до 450 тыс. с 402,7 тыс. в октябре. Количество безработных на одну вакансию выросло до 10 человек на место с 7 в октябре. Количество безработных, получающих пособие, также увеличилось до 343,3 тыс. с 307 тыс. В то же время средний размер пособия сократился на 17 грн – до 1182 грн.

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Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,1 п.п. - до 1,5%. В сентябре этот показатель составлял 1,6%. При этом в 2015 году представители украинского бизнеса прогнозируют сокращение персонала компаний и предприятий при незначительном росте заработных плат, который не покроет уровня инфляции.