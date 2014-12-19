Кабмин провел ряд назначений в Минсоцполитики

Кабинет министров Украины в рамках проведения кадровых ротаций уволил одного и назначил двух заместителей министра социальной политики Украины, говорится в распоряжениях правительства, опубликованных на веб-портале Кабмина.

В частности, с должности заместителя министра уволена Наталья Федорович. Первый заместитель министра Виталий Мущинин переведен на должность заместителя министра. А на вакантную должность первого заместителя министра назначен Василий Шевченко.

Ранее Кабмин назначил Алексея Зарудного главой Пенсионного фонда Украины.

2 декабря Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства Украины, назначив министром соцполитики Павла Розенко.