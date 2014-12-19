Кабмин провел ряд назначений в Минсоцполитики
15:01, 19 декабря 2014Соцполитика
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Ранее Кабмин назначил Алексея Зарудного главой Пенсионного фонда Украины
2 декабря Рада утвердила новый состав правительства Украины / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины в рамках проведения кадровых ротаций уволил одного и назначил двух заместителей министра социальной политики Украины, говорится в распоряжениях правительства, опубликованных на веб-портале Кабмина.
В частности, с должности заместителя министра уволена Наталья Федорович. Первый заместитель министра Виталий Мущинин переведен на должность заместителя министра. А на вакантную должность первого заместителя министра назначен Василий Шевченко.
Ранее Кабмин назначил Алексея Зарудного главой Пенсионного фонда Украины.
2 декабря Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства Украины, назначив министром соцполитики Павла Розенко.
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