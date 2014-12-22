В Кабмине пообещали, что отмены стипендий и повышения пенсионного возраста не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов парламента.

Он подчеркнул: “Не надо повторять те вещи, которые подхватила “братская” к нам пресса, но которые не соответствуют действительности - никакой отмены стипендий не будет, никакого повышения пенсионного возраста не будет”.

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“А наоборот, планируется унификация законодательства, которое регламентирует определение пенсий - все будут иметь пенсию, определенную на одинаковых началах плюс для действующих пенсионеров будет осовременивание пенсий”, - отметил Кириленко.

Ранее эксперты рассказали, что в 2015 году пенсионный возраст, вероятно, повысят. Минимальный доход будут держать на нынешнем уровне, а рост инфляции и рост безработицы может достичь 9-10%.