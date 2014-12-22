Почти ни в одной цивилизованной стране не осталось такого понятия как «зарплатное рабство» - эксперт

Это отмечает глава ОО «Ассоциация защиты финансовых прав» Анна Рак.

«Почти ни в одной цивилизованной стране не осталось такого понятия как «зарплатное рабство», и только в Украине всех сотрудников бюджетной сферы насильно загоняют в один государственный банк, не заботясь о том, сможет ли он обслужить такой объем клиентов, есть ли у него достаточное количество банкоматов, сотрудников, каковы цены на его услуги», - комментирует ситуацию с выплатой зарплаты бюджетникам глава Ассоциации.

Анна Рак напомнила, что Грузия уже начала переходить к такой модели выплаты зарплаты работникам государственных органов и бюджетных организаций. 5 ноября этого года в России вступил в силу закон, отменяющий так называемое «зарплатное рабство», когда работодатель обладал единоличным правом выбирать банк для перечисления зарплат работникам. Принятые поправки к Трудовому кодексу наделили работника правом требовать перевода зарплаты в удобный именно ему банк, отмечает эксперт.

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«В украинском законодательстве также закреплено, что «выплата заработной платы через учреждения банков может осуществляться только по личному письменному согласию работника (статья 24 Закона Украины «Об оплате труда»). Статья 25 того же закона об оплате труда запрещает «любым способом ограничивать работника свободно распоряжаться своей заработной платой». Однако решения Кабмина о переводе зарплатных счетов бюджетников в Ощадбанк нарушают эти нормы закона», - отмечает Анна Рак.

Напомним, протокольными решениями № 74 от 08.09.2014 г. и № 76 от 11.09.2014 г. Кабинет министров поручил руководителям государственных органов и бюджетных организаций обеспечить переход на обслуживание зарплатных проектов сотрудников в исключительно государственные банки.

Министерство финансов Украины официально признало, что данные протокольные решения Кабмина не соответствуют действующему законодательству, и, соответственно, не являются обязательными для выполнения на местах.

Ранее Кабмином было установлено, что заработная плата работникам госорганов и бюджетных предприятий должна проводится через уполномоченные правительством учреждения банков, которые определяются на открытом конкурсе. По результатам проведенных конкурсов право на обслуживание зарплатных счетов и карт получали 65 украинских банков, среди которых были также банки с государственной формой собственности.

Также сообщалось, что Минфин лишил четыре банка права выплачивать зарплату бюджетникам.