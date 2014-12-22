Яценюк подтвердил, что Кабмин не планирует повышать пенсионный возраст и отменять стипендии

Кабинет министров Украины не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста, а также сохранит действующий уровень социальных выплат, включая стипендии. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

”На данном этапе правительство не предлагает повышения пенсионного возраста”, - сказал он.

Также премьер-министр отметил, что Кабмин не будет пересматривать подходы к расчету пенсий для специальных категорий пенсионеров и выплате стипендий.

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”Что касается стипендий для украинских студентов, они сохраняются”, - сказал Яценюк.

По его словам, действующая система пенсионного обеспечения для работающих пенсионеров будет актуальной и в будущем, поскольку правительство не планирует изменять систему налогообложения таких пенсий или менять их размер.

”Я надеюсь, что тот пакет реформ, который будет принят парламентом, даст возможность Украине получить дополнительные доходы государственного бюджета и покрывать невероятные социальные расходы на плечах украинского бюджета”, - отметил глава правительства.

Напомним, сегодня в Кабмине пообещали, что отмена стипендий и повышения пенсионного возраста не будет. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, "наоборот, планируется унификация законодательства, которое регламентирует определение пенсий - все будут иметь пенсию, определенную на одинаковых началах плюс для действующих пенсионеров будет осовременивание пенсий".

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Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, правительство Украины будет вынуждено поднять пенсионный возраст населения в связи с обострением социально-экономического кризиса в стране и, как следствие, эмиграцией трудоспособного населения. В то же время, по словам министра социальной политики Украины Павла Розенко, повышение пенсионного возраста не принесет бюджету Пенсионного фонда желаемого эффекта.

С 1 октября 2011 года вступил в действие Закон ”О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы”.

Данным законом установлен единый для мужчин и женщин возраст выхода на пенсию – в 60 лет. До этого женщины имели право выходить на пенсию по достижению 55-летнего возраста.