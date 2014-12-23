Прожиточный минимум и минималку по проекту бюджета повысят в декабре 2015 года

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украине в 2015 году увеличить размер прожиточного минимума до 1 330 грн, минимальную зарплату - до 1 378 грн.

Об этом говорится в доработанном правительством законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» №1000, опубликованном на парламентском сайте.

Согласно документу, предлагается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2015 года в размере 1 176 грн, с 1 декабря – 1 330 грн. Для детей возрастом до 6 лет: с 1 января - 1 032 грн, с 1 декабря – 1 167 грн, детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2015 года - 1 286 грн, с 1 декабря – 1 455 грн, трудоспособных лиц: с 1 января – 1 218 грн, с 1 декабря – 1 378 грн, лиц, которые утратили трудоспособность: с 1 января 2015 года – 949 грн, с 1 декабря – 1 074 грн.

Предлагается также установить минимальную заработную плату на 2015 год в месячном размере с 1 января на уровне 1 218 грн, с 1 декабря – 1378 грн, в почасовом размере с 1 января – 7,29 грн, с 1 декабря – 8,25 грн.

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Справка УНИАН. Согласно закону о Государственном бюджете на 2014 год, прожиточный минимум на одного человека устанавливался в расчете на месяц в размере: с 1 января 2014 года – 1,176 тыс. грн, с 1 июля – 1,207 тыс грн, с 1 октября — 1,256 тыс. грн. Законом также установлена минимальная заработная плата с 1 января 2014 года в размере 1,218 тыс. грн в месяц, с 1 июля – 1,250 тыс. грн, с 1 октября — 1,301 тыс. грн. В почасовом измерении с 1 января - 7,3 грн, с 1 июля – 7,49 грн, с 1 октября — 7,8 грн.