На компенсации переселенцам в 2015 году планируют выделить полмиллиарда гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам министр социальной политики Украины Павел Розенко.

"На сегодняшний день предусмотрено на уровне полумиллиарда гривень по программе переселенцев, то есть компенсации переселенным лицам”, - отметил он.

Читайте такжеЧисло внутренних переселенцев в Украине приблизилось к 600 тысячам

Ранее УНИАН сообщал, что переселенцы из Донбасса жалуются на необходимость несколько дней стоять в очереди за справками.

Также сообщалось, что в октябре Кабмин принял, в частности, постановление, которое предусматривает предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции.

Предоставление денежной помощи таким лицам связано с необходимостью покрытия расходов на проживание.