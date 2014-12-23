Правительство хочет обложить налогом пенсии свыше 3,6 тисячи гривень

Кабинет министров Украины, в рамках проведения налоговой реформы, предлагает Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс и увеличить ставку налога на пассивные доходы (проценты по вкладам, инвестиционную прибыль и роялти) до 20% с 15%, а также ввести налогообложение пенсий свыше трех минимальных зарплат по ставке 15%.

Об этом говорится в правительственном законопроекте №1578, опубликованном на веб-портале парламента.

«Повысить ставку налога пассивных доходов (процентов, инвестиционной прибыли, роялти) с 15% до 20%, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Снизить действующий порог налогообложения пенсий с 10 тыс. грн в месяц до трех размеров минимальных зарплат и обложить налогом сумму превышения по ставке 15%. Количество пенсионеров, чьи пенсии превышают три минимальные зарплаты, составляет 3,3% от общего числа пенсионеров».

Также Кабмин предлагает сохранить размер стандартной налоговой социальной льготы в объеме 50% от минимальной зарплаты в расчете на месяц. Размер минимальной зарплаты Кабмин предлагает установить на уровне 1 218 грн.

Читайте такжеКабмин предлагает заложить в бюджет-2015 падение ВВП на 4,3% при инфляции 13,1%Ранее Кабмин предложил ввести прогрессивную шкалу налогообложения зарплат.

Кабмин предложил Верховной Раде утвердить проект бюджета на 2015 год на основе нового Налогового кодекса и Бюджетного кодекса. Проекты документа поданы в парламент.