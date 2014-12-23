Теневой рынок зарплат составляет порядка 200 миллиардов – министр соцполитики

Теневой рынок заработной платы в Украине составляет порядка 200 млрд грн, заявил в ходе выступления в парламенте министр социальной политики Украины Павел Розенко.

«Сегодня на теневом рынке труда выплачивается ежегодно приблизительно 200 млрд грн теневой зарплаты, из которой ни копейки не попадает в Пенсионный фонд», - сказал Розенко.

При этом он подчеркнул, что недобор Пенсионного фонда составляет порядка 70 млрд грн. «Это та цена, которую мы все платим», - сказал Розенко.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин заложил в проект бюджета на 2015 год показатель фонда заработной платы на уровне 467 млрд грн.