В оккупированном Крыму уже прогнозируют провал курортного сезона-2015

В оккупированном Россией Крыму курортный сезон 2015 года будет, скорее всего, хуже прошедшего, заявила нелегитимный министр курортов и туризма полуострова Елена Юрченко, передают "Новости Крыма".

По данным Юрченко, две трети туристов в этом году прибыли в Крым через паромную переправу, и «совершить вторично такой подвиг» большинство из них не готово. Люди, по словам Юрченко, намерены ждать строительства моста через Керченский пролив.

Читайте такжеОккупанты Крыма осознали - Керченский мост нельзя построить без согласования с Украиной«Надо будет очень напрягаться (в 2015-м году - ред.), чтобы хотя бы выйти на цифры этого года», - заключила Юрченко.

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