Уровень безработицы в Украине за 9 месяцев составил 9,3%

Уровень безработицы в Украине, определенный по методологии Международной организации труда (МОТ), в январе-сентябре текущего года составил 9,3% от общего количества экономически активного населения трудоспособного возраста, в то время как по итогам 9 месяцев прошлого года этот показатель составлял 7,7%.

Как сообщила в отчете Государственная служба статистики, данные приведены без учета показателя незанятого населения аннексированного Россией полуострова Крым и Севастополя, а данные по Донецкой и Луганской областях могут быть уточнены.

Согласно отчету, в абсолютных цифрах количество безработных граждан трудоспособного возраста составляет 1,78 млн человек против 1,49 млн человек, зафиксированных годом ранее.

Читайте такжеТеневой рынок зарплат составляет порядка 200 миллиардов – министр соцполитикиГосстат также сообщил, что уровень безработицы по методологии МОТ в Украине за 3 квартала 2014 года среди мужчин вырос больше, чем среди женщин. Так, уровень безработицы среди мужского населения вырос до 10,8% против 8,4% за 9 месяцев 2013 года, а среди женского – до 7,5% с 6,9%. Также отмечается, что уровень безработицы выше в сельской местности – 9,6% против 9,2% в городах.

Как сообщал УНИАН, согласно методологии отечественной статистики, уровень безработицы в Украине в ноябре составил 1,7% к общему количеству трудоспособного населения. В октябре этот показатель составлял 1,5%.