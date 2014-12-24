Экономически активное население в Украине сократилось до 20,1 миллиона человек

Как отмечается в отчете, опубликованном на сайте ведомства, из числа экономически активного населения по состоянию на январь-сентябрь 2014 года трудоустроено более 91% - 18,3 млн человек. Вместе с тем, этот показатель на 5,7% ниже, чем за аналогичный период 2013 года.

По данным Госстата, наибольшее количество экономически активного населения находится в Донецкой области – почти 2 млн человек, в Днепропетровской – 1,6 млн человек, в Харьковской – 1,3 млн человек, а также в городе Киев – 1,5 млн человек. При этом наименьшее количество работает в Черновицкой области – 414 тыс. человек, Кировоградской – 443 тыс., Волынской – 462 тыс. и в Тернопольской – 476 тыс.

В Украине за три квартала 2014 года служба насчитала 11,8 млн человек в возрасте от 15 до 70 лет, которые составляют показатель экономически неактивного населения. По данным ведомства, этот показатель на 5,9% превышает январь-сентябрь 2013 года.

Читайте такжеУровень безработицы в Украине за 9 месяцев составил 9,3%Как сообщал УНИАН, по последним данным Госстата, численность населения Украины опустилась ниже октябрьского показателя на 8,6 тыс. и по состоянию на 1 ноября составила 42 млн 965 тыс. 105 человек.

Согласно методологии Международной организации труда, уровень безработицы в Украине в первом полугодии текущего года составил 9,3% от общего количества экономически активного населения трудоспособного возраста, в то время как по итогам 9 месяцев прошлого года этот показатель составлял 7,7%.