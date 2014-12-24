Минсоцполитики поддерживает идею лишить чернобыльцев ряда льгот

Министерство социальной политики Украины поддерживает предусмотренное проектом Государственного бюджета на 2015 год сокращение льгот для чернобыльцев, сообщил глава министерства Павел Розенко.

"Мы со своей стороны это решение Кабинета министров поддерживаем ... Почти через 30 лет после этой страшной трагедии (аварии на Чернобыльской АЭС - УНИАН) нельзя давать 4-й уровень радиологической опасности селу Конча-Заспа или Козын", - сказал министр.

Проект бюджета на 2015 год, представленный на рассмотрение Верховной Рады во вторник, 23 декабря, предусматривает прекращение финансирования из государственного бюджета выплат помощи по временной потере трудоспособности Фондом социального страхования.

В то же время, Розенко отметил, что все остальные социальные выплаты, включая помощь при рождении ребенка, в 2015 году останутся без изменений.

"Никаких изменений по предоставлению одноразовой помощи при рождении ребенка не будет", - сказал глава Минсоцполитики.

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Как сообщал УНИАН, в начале декабря премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о необходимости принятия чрезвычайно жесткого бюджета на 2015 год. На заседании Верховной Рады 23 декабря премьер-министр призвал парламентариев совместно искать источники пополнения доходов бюджета 2015 года для возможности финансирования социальных программ.

Принятие адекватного госбюджета на следующий год является важной составляющей пакета реформ, необходимых для возобновления доверия к украинским властям со стороны кредиторов и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом,миссия которого вернется в Киев для продолжения переговоров в январе 2015 года.

Ранее МВФ прогнозировал, что политика сокращения государственных расходов, в том числе замораживание зарплат, пенсий и бюджетных субсидий, позволит украинскому правительству по итогам 2014 года сэкономить порядка 2% ВВП.