Депутаты отказались отменить ряд льгот по проезду инвалидов

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о защищенных расходах)” (№1576), внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 136 (при необходимых 226 — УНИАН) из 365 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности данным законопроектом было предусмотрено отменить норму предоставления межбюджетных трансфертов для компенсации выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан, в частности лиц, сопровождающих инвалидов I группы или детей-инвалидов.

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Кроме того, предусматривалось включить расходы на охрану учреждений культуры в перечень защищенных расходов госбюджета. Также предусматривалось зачислять в специальный фонд бюджета средства, полученные от реализации имущественных прав на фильмы, исходные материалы фильмов и фильмокопии, созданные за бюджетные средства как государственный заказ, так и на условиях финансовой поддержки.

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Предлагалось исключить положения, которыми регулируется особый порядок подготовки бюджетных запросов Конституционным Судом Украины, аппаратами судов общей юрисдикции, секретариатами органов прокуратуры.