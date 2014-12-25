Депутаты вернули Яценюку на доработку законопроект об отмене ряда льгот

Верховная Рада направила на доработку в Кабинет министров правительственный законопроект о внесении изменений и признании утратившими действие некоторых законодательных актов Украины (№1577).

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Как передает корреспондент УНИАН, за предложение о доработке законопроекта и представлении его 28 декабря с третьей попытки проголосовали 257 народных депутатов из 369, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил, представляя законопроект, заместитель министра финансов Владимир Матвийчук, законопроектом вносятся изменения в 66 законов и признаются утратившими действие 5 постановлений ВР.

Он отметил, что целью этого законопроекта является, в частности, наведение порядка в использовании бюджетных средств.

"Предусмотрено уменьшение расходов на государственные органы, недопущение увеличения расходов на содержание работников государственных органов в условиях проведения антитеррористической операции", - сказал Матвийчук.

Кроме того, в частности, предусматривается сократить численность работников органов внутренних дел и прокуратуры.

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В свою очередь председатель Комитета ВР по вопросам науки и образования Лилия Гриневич отметила, что законопроектом "отменяется широкий круг льгот и выплат отдельным категориям лиц и меняется порядок их осуществления, пересматривается уровень социальных гарантий".

"Комитет понимает, что в условиях глубокого финансового кризиса и ведения военных действий на территории Украины мы принимаем на следующий год бюджет выживания и должны оптимизировать государственные расходы", - сказала она, в то же время отметив, что недопустимым является ухудшать условия оплаты труда педагогических и других работников.

Кроме того, Гриневич подчеркнула, что при нынешних условиях нецелесообразно изымать из законов нормы социального обеспечения граждан Украины, что "поставит их на грань выживания".

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Также депутат от "Батькивщины" Иван Кириленко констатировал, что законопроектом "предлагается отменить льготы на проезд для инвалидов, ветеранов войны, труда, детей войны, чернобыльцев, жертв нацистских преследований, политических репрессий и искалеченных участников Майдана".

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко отметил, что принятие этого законопроекта является важным для последующего принятия бюджета-2015 в целом. "Непринятие этого законопроекта практически нивелирует любые разговоры, консультации, обсуждение относительно проекта государственного бюджета на 2015 год. Нет этого закона - нет проекта бюджета", - заявил он.