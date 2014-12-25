Рада намерена уменьшить единый соцвзнос до 25% в следующем году

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект «О реформировании общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда», который предусматривает уменьшение уплаты единого социального взноса с ныне действующей ставки 41% до 25%.

За проект закона в первом чтении проголосовали 244 депутата при 226 необходимых голосов.

Заместитель министра финансов Владимир Матвийчук, выступая с парламентской трибуны, сообщил, что проектом закона предполагается поэтапное сокращение ставки единого социального взноса из фонда заработных плат.

Так, в 2015 ставка ЕСВ должна составить 25%, вместо ныне действующей ставки в 41%. В 2016 году ставка должна составить 20%, а в 2017 – 15%.

Кроме того, проект закона предусматривает создание с 1 января 2015 года Фонда социального страхования Украины, который объединит Фонд соцстрахования от несчастных случаев и Фонд соцстрахования по временной потере трудоспособности.

Ряд депутатов выступили с предложениями по усовершенствованию проекта закона и пообещали внести ряд поправок во время его подготовки ко второму чтению.

Министр социальной политики Павел Розенко заявил, что принятие законопроекта позволит уничтожить коррупцию в администрации фондов, уточнив, что на обслуживание руководства фондов соцстрахования уходит 25% средств.

«Если мы не примем законопроект, то на теме борьбы с коррупцией в социальных фондах можно поставить крест», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что с целью выведения бизнеса из тени, правительство намеренно уменьшить ставку ЕСВ в 2015 году до 25%,в 2016 – до 20%, а в 2017 – до 15%. Кроме этого, в программе действий правительство задекларировало намерение объединить все существующие в стране фонды социального страхования в один фонд, оптимизировать его работу и сэкономить до 600 млн грн на расходах по администрированию такого фонда.