Розенко обещает повысить соцстандарты через год, но при условии успешных реформ

Кабинет министров планирует, при условии проведения запланированных в течение года успешных реформ в бюджетной и налоговой сфере, с декабря 2015 года повысить социальные стандарты, включая минимальную зарплату и пенсии, на 13%, заявил министр социальной политики Павел Розенко на пресс-конференции в Кабмине.

По словам министра, помимо преобразований в налоговой и бюджетной сфере, которые увеличивают налоговую нагрузку и упраздняют льготы для некоторых категорий населения, правительство обсуждает с парламентом свои планы по повышению социальных стандартов, включая минимальную зарплату.

«Если мы проведем реформы, мы взяли на себя амбициозное задание с декабря месяца повысить социальные стандарты на 13%», - сказал Розенко.

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Министр подчеркнул, что заявления парламентариев о претензиях к налоговой реформе и госбюджету на 2015 год, поскольку они разрабатывались без их участия, не соответствуют действительности. «Впервые бюджетный процесс прошел при участии всех коалиций, у нас были как отдельные встречи, так и обсуждение в комитетах», - добавил он.

Розенко подчеркнул, что дефицит бюджета Пенсионного фонда приближается к 100 млрд грн, что не дает возможности повышать пенсии пенсионерам, при этом правительство не предлагает повышать пенсионный возраст и единый социальный взнос.

В то же время, он подчеркнул, что при безадресном распределении льгот они зачастую попадают «не в те руки», поэтому правительство предлагает перейти на адресную помощь незащищенным слоям населения.

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Как сообщал УНИАН, правительство предлагает парламентуутвердить госбюджет на 2015 год с дефицитом на уровне 3,7% ВВП, основанный на прогнозе падения ВВП на 4,3% при инфляции 13%. До утверждения бюджета правительство настаивает на проведении радикальных преобразований в бюджетной и налоговой системе, предложив с этой целью на рассмотрение парламента порядка 40 законопроектов, обсуждение которых продолжается.