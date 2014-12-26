В этом году работодатели увеличили задолженность по зарплатам больше чем на 200%

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

С начала года задолженность увеличилась на 214,3%.

Долги экономически активных предприятий составляют 78,3% всего объема задолженности, долги компаний-банкротов – 20,1%.

Наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 1,287 млрд грн, на предприятиях транспорта, в почтовой и курьерской деятельности – 278,1 млн грн, в профессиональной, научной и технической деятельности – 122,9 млн грн, в строительстве –109,2 млн грн. В сельском хозяйстве в ноябре задолженность по зарплате составила 18,6 млн грн. Задолженность по зарплате в сфере здравоохранения составила 193,1 млн грн, образования – 192,2 млн грн.

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В региональном разрезе наибольшие долги по зарплате накоплены в Донецкой области (1,056 млрд грн), Киевской (124,3 млн грн) и Харьковской (123,8 млн грн) областях, наименьший объем задолженности – в Черновицкой области (3,8 млн грн) и в Закарпатской области (4,1 млн грн).

По данным Госстата, средняя сумма долга по заработной плате на каждого занятого гражданина составила на 1 декабря 5 023 грн.

Напомним, в ноябре УНИАН сообщал, что долги по зарплате в Украине выросли до 2,2 млрд гривень.

Также сообщалось, что пенсионный фонд утвердил средний показатель заработной платы в октябре в сумме 3,2 тыс. грн. При этом задолженность по заработной плате в октябре и составила 2,2 млрд грн, что на 14,4% больше показателя в сентябре.