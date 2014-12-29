Депутаты приняли закон, которым оптимизируется ряд льгот

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон в доработанном варианте проголосовали 256 народных депутатов из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил во время представления законопроекта премьер-министр Арсений Яценюк, были оставлены действующие нормы об условиях оплаты труда работников бюджетных учреждений. Также предполагается, что в 2015 году максимальный размер заработной платы работникам государственных органов и бюджетных учреждений не будет превышать 7 минимальных заработных плат.

Читайте такжеДепутаты вернули Яценюку на доработку законопроект об отмене ряда льгот

”В том случае, если органы государственной власти осуществляют меры по оптимизации и сокращению своей численности, то такой размер не может превышать 10 размеров минимальных заработных плат”, - сказал он и добавил, что эта норма не распространяется на участников АТО, Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предупреждению коррупции.

По словам Яценюк, по ограничению размера заработной платы устанавливается ограничение в отношении работников государственных компаний на уровне не более 10 минимальных заработных плат за исключением объектов государственной собственности, которые представляют стратегический интерес для безопасности и обороны Украины.