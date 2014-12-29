Парламент снизил ставку единого соцвзноса с 41% до 16,4%

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 267 депутатов при необходимых 226.

Документ входит в пакет подготовленных правительством законодательных актов, необходимых для принятия госбюджета на 2015 год. В первом чтении он был проголосован 25 декабря.

Представляя законопроект, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что снижение ЕСВ – это риск. «Но мы надеемся на то, что бизнес поймет нашу позицию и начнет легализировать зарплаты, - сказал Яценюк. - В том случае, если предприятие увеличивает фонд оплаты труда на 30%, а зарплата превышает три минимальных, и предприятие выполняет условия по детенизации зарплат, то для такого предприятия ставка ЕСВ составит 16,4%, а не 41% как сейчас».

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При этом он подчеркнул, что Кабмин сознательно идет на такой риск, даже несмотря на предупреждения со стороны международных финансовых организаций. В то же время, правительство готово пересмотреть эту норму. «Мы просчитаем все, будут сложности в администрировании, но это - реальная реформа. И мы надеемся на сознательность бизнеса», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк заявлял, что с целью выведения бизнеса из тени правительство намеренно уменьшить ставку ЕСВ в 2015 году до 25%, в 2016 – до 20%, а в 2017 – до 15%. Кроме этого, в программе действий правительство задекларировало намерение объединить все существующие в стране фонды социального страхования в один фонд, оптимизировать его работу и сэкономить до 600 млн грн на расходах по администрированию такого фонда.

Кабмин заложил в проект бюджета на 2015 год прогноз падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы- 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.