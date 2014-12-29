Министр соцполитики назвал максимальную сумму выплат на семью переселенцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр социальной политики Павел Розенко.

«Они (внутренне перемещенные лица - УНИАН) сейчас уже получают 800 грн на нетрудоспособного и 400 грн на человека, который имеет возможность работать», - сказал Розенко.

При этом максимальная сумма пособия на семью не может превышать 2400 грн, а максимальная продолжительность выплат ограничена 6 месяцами.

По словам Розенко, на программу поддержки перемещенных лиц правительство выделило около 400 млн грн.

Читайте такжеВ Украине уже более 600 тысяч переселенцевКак сообщал УНИАН, в начале ноября Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании бюджетных учреждений и осуществлении социальных выплат населению тех районов Луганской и Донецкой областей, которые неподконтрольны украинской власти. В правительстве отмечали, что гражданам дали время до 1 декабря.

Как отмечалось, если пенсионер хочет и дальше получать пенсию - он должен уехать на контролируемую территорию, регистрироваться как переселенец, жить там и получать соцвыплаты. Если же не уедет - пенсию ему начислят, но получить он ее сможет только тогда, когда его регион будет освобожден.

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство не будет выделять средства из госбюджета на территории Донецкой и Луганской областей, пока их будет контролировать самопровозглашенная власть. Он напомнил, что, по Минским договоренностям, Россия должна была прекратить поддержку террористов, а Украина - восстановить контроль над территориями.