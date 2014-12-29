Министр соцполитики назвал максимальную сумму выплат на семью переселенцев
Максимальная сумма материальной помощи внутренне перемещенным лицам из территорий страны, которые неподконтрольны украинской власти, составит 2400 грн на семью.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр социальной политики Павел Розенко.
«Они (внутренне перемещенные лица - УНИАН) сейчас уже получают 800 грн на нетрудоспособного и 400 грн на человека, который имеет возможность работать», - сказал Розенко.
При этом максимальная сумма пособия на семью не может превышать 2400 грн, а максимальная продолжительность выплат ограничена 6 месяцами.
По словам Розенко, на программу поддержки перемещенных лиц правительство выделило около 400 млн грн.
Читайте такжеВ Украине уже более 600 тысяч переселенцевКак сообщал УНИАН, в начале ноября Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании бюджетных учреждений и осуществлении социальных выплат населению тех районов Луганской и Донецкой областей, которые неподконтрольны украинской власти. В правительстве отмечали, что гражданам дали время до 1 декабря.
Как отмечалось, если пенсионер хочет и дальше получать пенсию - он должен уехать на контролируемую территорию, регистрироваться как переселенец, жить там и получать соцвыплаты. Если же не уедет - пенсию ему начислят, но получить он ее сможет только тогда, когда его регион будет освобожден.
Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство не будет выделять средства из госбюджета на территории Донецкой и Луганской областей, пока их будет контролировать самопровозглашенная власть. Он напомнил, что, по Минским договоренностям, Россия должна была прекратить поддержку террористов, а Украина - восстановить контроль над территориями.