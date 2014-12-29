Депутаты предлагают установить запрет на обесточивание медучреждений и предприятий ОПК

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Блока Петра Порошенко".

Законопроектом предлагается установить запрет на ограничение или полное прекращение электроснабжения или тепловой энергии учреждениям здравоохранения и учебным заведениям, без согласования с органами государственной власти или органами местного самоуправления, которые отвечают за финансирование данных учреждений, а также субъектам хозяйственной деятельности, которые являются производителями продукции, работ и услуг оборонного назначения и выполняют государственный оборонный заказ на время действия военного положения или проведения антитеррористической операции на территории Украины.

Читайте такжеВ Тернополе ввели график отключений света вместо хаотичного обесточиванияКак сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны продолжаются с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь, энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Нехватка угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности, что стало причиной веерных и аварийных отключений электроэнергии в стране.