Семьям погибших военнослужащих повысили минимальную пенсию

С 1 января 2015 года вступает в силу Закон «О пенсионном обеспечении лиц, освобожденных от военной службы и некоторых других лиц» (относительно повышения минимального размера пенсии членам семей военнослужащих в случае потери кормильца) (№4402).

Данный закон Верховная Рада приняла 20 июня 2014 года. Им к статье 37 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, освобожденных с военной службы, и некоторых других лиц» вносятся изменения, в соответствии с которыми пенсии в случае потери кормильца, которые назначаются членам семей военнослужащих, лиц, которые имеют право на пенсию по данному закону, не могут быть ниже двух определенных законом размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Устанавливается также, что лица, которым раньше была назначена пенсия в случае потери кормильца в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», имеют право на пересчет пенсии с учетом положений данного закона.

Если в результате пересчета размер пенсии или выплачиваемой ее части уменьшается, пенсия выплачивается в ранее установленном размере.