Крымчанам так и не предоставили обещанные российские льготы на проезд

С 1 января 2015 года в аннексированном Россией Крыму действуют только украинские льготы на проезд в пассажирском транспорте, но лишь при поездках по территории полуострова, сообщает "Крым.Реалии".

Льготы на поездки в Россию крымчанам, как и ранее, не предоставляются. Соответствующее разъяснение нелегитимная администрация керченского автовокзала разместила на окошке одной из касс.

Кроме того, россияне, приезжающие в оккупированный Крым, согласно разъяснению, не могут пользоваться на полуострове теми льготами, которые они имеют в поездках по своей стране.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму парализована работа рынков«С 1.01.2015 все льготы, которые были при Украине, сохраняются только для жителей Крыма с крымской пропиской и только для проезда по Крыму. Для поездки в Украину (ветеранам и участникам ВОВ) – только по талонам международного образца. Для поездки на материковую Россию и россиян по Крыму – льгот нет», – говорится в объявлении.

Эта информация для многих пенсионеров стала неожиданностью. Читая объявление, крымчане расстраиваются, что, несмотря на окончание так называемого переходного периода в оккупированном Крыму, они не стали «полноценными россиянами».

«Ну как это понимать? Я рассчитывал на льготный проезд, собирался поехать к родным на Кубань», – сказал мужчина, читая объявление на автовокзале.

Читайте такжеСША дали компаниям месяц на прекращение бизнеса с КрымомРяд категорий граждан в России, в том числе ветераны и участники войны, а также инвалиды, имеют право на бесплатный проезд во всех видах наземного транспорта.