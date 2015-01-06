Рыночная торговля в оккупированном Крыму полностью парализована

Полупустые рынки в оккупированном Россией Крыму – традиционная примета первых посленовогодних дней. Однако в нынешнем году эта традиция грозит растянуться на неопределенное время, передают "Новости Крыма".

Очень многие предприниматели не успели переоформить свою деятельность по российскому законодательству до окончания переходного периода, то есть, до конца прошлого года. И теперь они – вне закона. Хотя все же рискнули открыть свои торговые точки после Нового года.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму из-за повального дефицита отменили сертификацию украинских продуктов«1-го и 2-го января на рынке были выходные, а 3-го, когда все вышли, тут же пришли проверяющие, – рассказывает продавец овощей на Центральном рынке Симферополя. – Всех, кто без документов, сразу закрыли и пригрозили штрафами».

Перерегистрировать свою деятельность в отведенный срок смогла только часть предпринимателей. Большинству же не удалось преодолеть огромные очереди в налоговой службе. В декабре там и вовсе было не протолкнуться. В один из последних предновогодних дней в симферопольской налоговой в давке умер человек.

«Это было смертоубийство какое-то в налоговой, – вспоминает предприниматель, торгующий электроприборами. – Я в последний момент еле успел получить документы. Все же надеялись, что продлят переходный период, как обещали».

Читайте такжеКрымчанам так и не предоставили обещанные российские льготы на проездНапомним, накануне Нового года нелегитимный глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что период перерегистрации в аннексированном Крыму может быть продлен до 1 марта.

Однако, несмотря на эти заявления, крымским предпринимателям, не перерегистрировавшим свой бизнес, работать уже не дают. По их словам, дирекции рынков не допускают к работе тех, у кого нет документов.