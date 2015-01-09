Яценюк обещает улучшение жизни после реформ – период не уточняет

Результатом реформ, разработанных правительством и одобренных парламентом в конце 2014 года, должно стать изменение жизни украинцев и улучшение жизни в Украине, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Результатом начатых реформ должно быть изменение жизни украинцев. Понятно, что это нельзя сделать за один день, но тот период, который отмерен нам на проведение изменений, должен быть использован эффективно,- сказал Яценюк.- Мы должны справиться со всеми задачами и вызовами, которые стоят перед нашей страной. Это и стабилизация экономической ситуации, это установление мира и стабильности в стране. Надо идти по пути реформ, которые мы начали».

Яценюк отметил, что правительство в 2015 году должно провести региональные поездки по всем областям, чтобы пояснить украинцам цели, которые ставит перед собой правительство, и ориентиры, которых нужно достичь.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада приняла ряд правительственных законопроектов, которые внесли существенные изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также сформировали новую налоговую базу, на которой был рассчитан государственный бюджет на 2015 год. Ключевой налоговой новацией стало сокращение налогов до 9 с 22, а также сокращение налоговой нагрузки на фонд заработной платы и повышение налоговых ставок на сверхдоходы граждан и ставок ренты.