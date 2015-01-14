ВР разрешила 55-летним женщинам до 2022 года досрочно выходить на пенсию

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 256 народных депутатов из 305, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, поданным на рассмотрение ВР народным депутатом от Радикальной партии Юрием-Богданом Шухевичем, внесены изменения в статью 40 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в которых говорится о том, что для начисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года.

Согласно предложенным изменениям, по желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами в период до 1 января 2022 года (в настоящее время - до 1 января 2016 года) или в случае, если страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года, составляет менее 60 месяцев, для начисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года, независимо от перерывов.

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Также в абзаце первом пункта 7-2 Раздела XV "Заключительные положения" Закона устанавливается, что до 1 января 2022 года (в настоящее время - до 1 января 2015 года) право досрочного выхода на пенсию по возрасту имеют женщины, которым исполнилось 55 лет, при наличии страхового стажа не менее 30 лет и при условии увольнения с работы.

В этом случае размер их пенсии, начисленный в соответствии со статьей 27 и с учетом статьи 28 данного Закона, уменьшается на 0,5% за каждый полный или неполный месяц досрочного выхода на пенсию.