Минсоцполитики обещает уравнять в пенсионных правах чиновников и простых украинцев

Министерство социальной политики в рамках выполнения программы работы правительства и Коалиционного соглашения, подписанного фракциями большинства в парламенте, будет инициировать введение в Украине единых правил начисления пенсий различным категориям граждан, уравнивая, таким образом, в правах бывших депутатов, судей, прокуроров и других чиновников с рядовыми украинцами, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

Как сообщили в пресс-службе, будет единый принцип начисления пенсий, но, если государство пожелает выделить отдельную профессию, у него будет такая возможность – через систему негосударственного пенсионного страхования.

Как подчеркивают в министерстве, необходимость исключения социальных диспропорций, существующих сегодня в стране, определена ключевыми документами, которыми руководствуется правительство и парламент в своей работе.

«Сегодня порог для назначения пенсий для чиновников уже существенно снижен, и фактически при начислении пенсии для прокурора, судьи, народного депутата или министра будет приблизительно такая же формула, как и для других граждан, - цитирует пресс-служба министра соцполитики Павла Розенко. - Еще несколько лет назад чиновники получали пенсию в размере 90% от заработной платы. Сегодня – уже 60%. Если для обычного человека этот коэффициент 45-50%, то мы уже приближаемся к справедливости в пенсионном обеспечении. И это не последний шаг».

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Как сообщал УНИАН, 9 декабря Кабинет министров Украины утвердил программу своей деятельности на 2015-2016 годы, основная цель которой – максимально приблизить Украину к членству в Европейском Союзе. Программа предусматривает реформу сферы обороны и безопасности, судебную реформу, налоговую реформу, изменение подходов к управлению государственным имуществом, а также ряд новаций в социальной сфере в части монетизации и адресности льгот. В части пенсионной реформы Кабмин намерен в 2015 году перейти на единый принцип расчета и начисления пенсий и упразднить систему специальных пенсий.

Согласно изменениям в Налоговый и Бюджетный кодексы, принятым в конце 2014 года, в Украине с 1 января вводится налогообложение пенсий, объем которых превышает три минимальных зарплаты (свыше 3600 грн). При этом индексация пенсий и общее повышение социальных стандартов возможно не ранее 1 декабря 2015 года при условии благоприятного финансово-экономического положения страны.