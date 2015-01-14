В Беларуси с "тунеядцев" ежегодно будут собирать по $240

Соответствующий документ обсуждался 13 января на совещании у Президента Беларуси, передает БЕЛТА.

"Президентом даны поручения о доработке проекта декрета. Глава государства поручил, чтобы документ был исчерпывающий и полноценный для применения без всяких отсылочных норм", - рассказал журналистам замглавы Администрации Президента Валерий Мицкевич.

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Проектом документа предлагается механизм, в соответствии с которым трудоспособные граждане, которые на протяжении более полугода не уплачивали налоги и, соответственно, не принимали участие в финансировании госрасходов, будут обязаны раз в год уплачивать единовременный сбор. На данный момент предполагается взимать его в размере 20 базовых величин (примерно $240 - УНИАН).

За уклонение, несвоевременную или неполную уплату сбора будет предусмотрена административная ответственность. Одновременно будет определен ряд категорий граждан, которых освободят от уплаты сбора, например, нетрудоспособных или занимающихся воспитанием детей.

При этом речь идет о том, что соответствующий сбор не будет являться некой легализацией, например, незаконной предпринимательской деятельности, когда человек работает, но не уплачивает налоги. В случае выявления таких фактов в отношении виновных будут приниматься меры, предусмотренные действующим законодательством.

Ранее УНИАН сообщал, что Беларусь готовит новые ограничения для интернет-СМИ.