Соцвыплаты в Украине могут повысить с 1 июля только при условии удачных реформ

Кабинет министров по поручению Верховной Рады рассмотрит возможность повышения минимального размера социальных выплат с 1 июля, а не с 1 декабря, как это предусмотрено госбюджетом на 2015 год, сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

«Верховной Радой Украины было дано поручение правительству проанализировать развитие финансово-экономической ситуации в Украине и рассмотреть возможность индексации минимального размера социальных выплат с 1 июля 2015 года», - цитирует министра соцполитики Павла Розенко пресс-служба.

Вместе с тем министр отметил, что проведение индексации с июля станет возможным при эффективности проведения реформ. Пока же, по его словам, экономическая ситуация не улучшается, поэтому даже выделение дополнительных ресурсов на повышение социальных стандартов в конце года может представлять сложность.

Читайте такжеВР разрешила 55-летним женщинам до 2022 года досрочно выходить на пенсию«Мы надеемся, что меры, которые предлагает правительство, дадут возможность небольшого экономического роста с конца 2015 года. Тогда появятся предпосылки, дополнительный ресурс для повышения социальных стандартов. Даже повышение с 1 декабря 2015 года - достаточно амбициозный план», - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Розенко заявлял, что Кабинет министров планирует с декабря 2015 года повысить на 13% соцвыплаты, включая минимальную зарплату и пенсии.

29 декабря парламент принял Закон «О Государственном бюджете Украины на 2015 год».

После публикации бюджета на 2015 год многие депутаты заявили, что между принятым парламентом текстом госбюджета и обнародованным есть несоответствия. В частности, в опубликованном законе о госбюджете отсутствует норма о проведении индексации выплат с 1 июля 2015 года.