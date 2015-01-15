В Венесуэле запретили покупать продукты чаще двух раз в неделю

Венесуэльским полицейским, охраняющим порядок около государственных продмагов, в которых товары продаются по фиксированным низким ценам, приказали проверять документы у покупателей. Посещение этих магазинов для граждан страны ограничено двумя разами в неделю, пишет РБК со ссылкой на The Times.

Сотрудники иммиграционной службы также несут дежурство около торговых точек, чтобы предотвратить покупку еды иностранцами, которые отправляют контрабандой дешевые продукты в соседние страны. По сведениям издания, дефицит товаров наметился даже на черном рынке.

Правоохранительные органы на постоянной основе несут службу около магазинов, в которых продаются товары для малоимущих, из опасений беспорядков.

Жителям страны ежедневно приходится проводить в очередях по несколько часов, чтобы купить такие товары, как молоко или мука. Ажиотаж при продаже дефицита вынудил местные власти прибегать к разного рода ограничениям.

Например, как сообщает РИА Новости, в штате Яракуй запретили стоять в очередях по ночам, поскольку его губернатор Хулио Леон Эредия посчитал, что такую активность проявляют в основном спекулянты. Он написал в своем твиттере: «Вчера, изучив многочисленные жалобы населения, я распорядился запретить людям проводить ночи около торговых точек».

Руководитель национальной службы продовольственной безопасности Карлос Осорио утверждает, что длинные очереди свидетельствуют о продуктовом изобилии. Выступая по государственному телевидению, он заявил: «Если бы в Венесуэле не было еды, не было бы и очередей, которые мы здесь видим. У нас не собиралось бы столько людей в этих заведениях. Это лучшая демонстрация того, что у нас есть».

Министр продовольствия Иван Хосе Бельо Рохас, как пишет The Times, подвергся насмешкам после того, как заявил, что ему тоже пришлось отстоять очередь, чтобы попасть на футбольный матч, а потом – чтобы купить поесть на стадионе.

Венесуэла была вынуждена ввести карточную систему для покупок в государственных магазинах в связи с ростом цен, увеличением дефицита товаров и общим экономическим кризисом, вызванным падением цен на нефть.

Президент страны Николас Мадуро назвал снижение стоимости нефти, от экспорта которой Каракас получает 95% валютных поступлений, «экономической войной», развязанной США. Полученные от продажи энергоносителей средства правительство складывает в социальные программы для помощи малоимущим, которые обеспечивают его политическую поддержку.

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The Times со ссылкой на аналитиков отмечает, что с сокращением этих программ растет вероятность усиления антигосударственных протестов. Чтобы пополнить бюджет, Мадуро договорился о кредите на $20 млрд от Китая. Он также получил заверения от Катара о предоставлении займа в несколько миллиардов долларов. По словам Мадуро, кредиты «дадут нам достаточно кислорода, чтобы справиться с падением цен на нефть». Он также пообещал экономические реформы, чтобы преодолеть 63%-ю инфляцию.