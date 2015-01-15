Индекс благосостояния среднего россиянина упал более чем в два раза

Ускорение инфляции, ухудшение перспектив рынка труда и заметное ослабление рубля уронили индекс национального благосостояния среднего россиянина в четвертом квартале 2014 года более чем в два раза, следует из обзора потребительской уверенности россиян, опубликованного Sberbank CIB, сообщает Рейтер.

Потребительский индекс Иванова, названный в честь самой распространенной в России фамилии, основан на опросе свыше 2.000 граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100.000 человек.

Индекс национального благосостояния опустился до минус 51 процента в минувшем квартале с минус 19 процентов в третьем квартале 2014 года, а индекс потребительской уверенности россиянина - до минус 24 процента с минус 7 процентов.

"Мы объясняем эту динамику инфляционными опасениями, обеспокоенностью относительно ослабления рубля и ухудшением перспектив на рынке труда в связи с ростом геополитической напряженности и замедлением экономического роста", - говорится в обзоре.

В четвертом квартале рубль подешевел к доллару США почти на 30 процентов, инфляция в 2014 году подскочила до 11,4 процента - максимума с кризисного 2008 года.

В четвертом квартале 2014 года уровень безработицы вырос на 60 базисных пунктов до 10,6 процента, а индекс чистого найма снизился до минус 37 процентов с минус 33 процентов, подсчитал Sberbank CIB.

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Доля опрошенных, опасающихся потери работы, выросла до 35 процентов, в то время как в течение года данный показатель оставался неизменным на уровне 30 процентов.

В декабре доля покупателей, чувствительно реагирующих на колебания цен, увеличилась до 73 процентов с 69 процентов в сентябре. Ивановы начинают покупать менее дорогие товары, чаще отказываются от посещений ресторанов, урезают расходы на развлечения и отдых.

По наблюдениям Ивановых, общая продуктовая инфляция ускорилась до 14,9 процента.