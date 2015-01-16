В Госстате подсчитали, что безработица в Украине за месяц выросла до 1,9%

Уровень безработицы в Украине в декабре 2014 года продолжил рост и вырос по сравнению с ноябрем на 0,2 п. п. - до 1,9%, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В абсолютном выражении количество безработных составило 512 тыс. человек против 450 тыс. в ноябре, при этом количество получающих пособие по безработице выросло на 65 тыс. человек – до 408,4 тыс. Конкурс на одну вакансию в декабре составил 15 человек на одно рабочее место.

Средний размер пособия в декабре вырос по сравнению с ноябрем на 50 грн - до 1232 грн.

Исходя из приведенных Госстатом сравнительных данных, уровень безработицы в стране в декабре вернулся к показателям января 2014 года.

Читайте такжеЭкономически активное население в Украине сократилось до 20,1 миллиона человекКак сообщал УНИАН, безработица в Украине после нескольких месяцев незначительного сокращения в ноябре выросла на 0,2 п.п. - и составила 1,7%.

Уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда (МОТ), в январе-сентябре 2014 года составил 9,3% от общего количества экономически активного населения трудоспособного возраста, в то время как по итогам 9 месяцев 2013 года этот показатель составлял 7,7%.