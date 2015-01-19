Минфин хочет заменить адресной помощью «советскую» систему льгот

Министерство финансов Украины намерено постепенно уйти от «советской» системы предоставления льгот и перейти к системе адресных дотаций наиболее уязвимым слоям населения, заявила в эфире телеканала «1+1» министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Что касается льгот и поддержки малоимущих, то в бюджете 2015 года многие льготы остались, мы не изменили советский подход к льготам пока. Но я думаю, что мы перейдем к тому, чтобы сосредоточить все наши ресурсы на малоимущих, чтобы не растягивать ресурсы, не кидать их всем», - сказала Яресько.

Она отметила, что в конце 2014 года при подготовке госбюджета на 2015 год было много дискуссий о возможной отмене ряда льгот, включая льготы на питание школьников. «Мы оставили эти льготы, но я вижу, что субсидии, которые даются, они распорошены. Вот мы даем какую-то сумму за каждого ребенка в школе. И мы, таким образом, даем достаточно, чтобы обеспечить обедом. Но заодно мы даем тем, кому эти дотации не нужны. Нам надо дать тем, кому действительно нужно, а не всем одинаково. Очень много детей не обедают в школах, а мы, тем не менее, платим. Не лучше ли было бы дать 8 грн на одного ребенка вместо 4 грн на каждого?» - сказала министр.

При этом она обратила внимание на то, что согласно новым изменениям в Налоговый и Бюджетный кодексы будет меняться подход не только к льготам, но и к формированию региональных бюджетов. «Если говорить в целом, то регионам предоставлено до 45 млрд грн дополнительных ресурсов – новые налоги и новая система трансфертов. Мы надеемся, что в этом году местные бюджеты получат новые ресурсы», – сказала Яресько.

Читайте такжеЯресько обещает, что децентрализация даст местным бюджетам 45 млрд гривеньКак сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налоговой реформы с предложениями Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Закон закрепляет ряд ключевых налоговых изменений, которые касаются налогообложения доходов граждан – зарплат, пассивных доходов, пенсий, налогообложения имущества, включая недвижимость и автотранспорт, реформирует систему групп «упрощенцев», а также вводит акциз на электроэнергию и налог с реализации подакцизных товаров.

Главными инновациями налоговой реформы в новом году станут уменьшение количества налогов до 9 с 22, снижение единого социального взноса до 16,4% с 41%, установление налога в 24 грн за квадратный метр недвижимости, превышающей 60 квадратных метров для квартир и 120 квадратных метров для домов, а также 20% налога на пассивные доходы, включающие дивиденды и депозиты. Кроме того, вдвое сокращается ставка единого налога для предпринимателей-«упрощенцев» и на два года вводится мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.