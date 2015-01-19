Британская OTP Holidays не продает российским туристам ски-пассы из-за ситуации в Украине

Британская OTP Holidays, партнер Швейцарии по туризму, не продает россиянам ски-пассы из-за ситуации в Украине, пишут "Ведомости".

«Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ситуации в Украине мы не можем принимать никакие заказы из России. Любые заказы будут отменены, деньги будут возвращены», — говорится в условиях работы компании на сайте SwissPasses.com.

Читайте такжеЗарубежные авиакомпании резко сокращают рейсы в РоссиюНа прошлой неделе Bloomberg сообщил, что турпоток из России в Швейцарию сократился на 10%, в частности из-за девальвации рубля и «феномена патриотизма». В 2013 г. россияне заняли десятое место по численности среди иностранных туристов. Каждый гражданин России тратил 230 франков в день, тогда как в среднем иностранный турист ограничивался 180 франками. В позапрошлом году российские отдыхающие принесли швейцарской туристической отрасли 133 млн франков.

Из-за резко подорожавших доллара и евро многие россияне предпочли не ездить на Новый 2015 год за рубеж. Насколько сократился выездной турпоток в этот новогодний сезон по сравнению с ситуацией годичной давности, представители туристического бизнеса пока не говорят, а за весь 2014 год он уменьшился на треть — с 16 млн человек до 11 млн, следует из данных крупнейшего консолидатора продаж железнодорожных и авиабилетов «Випсервис». Оценка Ассоциации туроператоров России еще более внушительна: в 2014 г. за рубеж выехало на 40-50% меньше россиян, чем в 2013 г.

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