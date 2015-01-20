Международная организация труда прогнозирует дальнейший рост безработицы в мире

Число безработных в мире будет расти и, согласно расчетам Международной организации труда (МОТ), к 2019 году без работы останутся около 212 миллионов человек, передает Deutsche Welle.

На сегодняшний день число безработных в мире составляет 201 миллион, сообщила МОТ во вторник, 20 января.

Читайте такжеРазрыв в доходах между богатыми и бедными достиг максимума за последние 30 летС начала экономического кризиса 2008 года по всему миру был сокращен 61 миллион рабочих мест.

В отчете МОТ указывается, что проблемы поиска рабочего места наиболее широко коснутся молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Уровень безработицы в этой возрастной категории в среднем по миру составит почти 13 процентов, причем, как отмечается в документе, в ближайшие годы ожидается рост этого показателя.

МОТ также отмечает две тенденции. С одной стороны, в мире растет спрос на низкоквалифицированных работников, например, на охранников и специалистов по уходу за больными. С другой стороны, работодатели заинтересованы в высококвалифицированных специалистах в области электронной обработки данных и права. При этом спрос на бухгалтеров, к примеру, сокращается.

Читайте такжеВ год козы с новыми налогами По оценке МОТ, в то время как в США и Японии ситуация с занятостью улучшается, в Европе положение остается сложным. Генеральный директор МОТ Гай Райдер полагает, что последствия кризиса на "мировом рынке труда не преодолены, необходимо и дальше прилагать усилия в борьбе с безработицей и ее причинами".