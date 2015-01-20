Россиянам предлагают переселяться на Колыму – обещают гектар земли

Власти Магаданской области готовы выделить приезжающим в регион переселенцам даже не по одному, а по пять гектаров земли, отмечается в сообщении пресс-службы администрации региона, передает РБК.

«Мы можем выделить и по пять гектаров каждому переселенцу, лишь бы эту землю брали. Конечно, в этом вопросе должен быть определен порядок выделения, но, что касается самой возможности предоставления земельных участков, земли на Колыме много, и проблем с ее выделением не будет», – заявил губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

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Накануне вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на встрече с Владимиром Путиным предложил предоставлять переселенцам, переезжающим на Дальний Восток, участки земли в один гектар, разрешив использовать землю для создания бизнеса, ведения лесного и охотничьего хозяйства.

Трутнев уточнил, что землю предполагается предоставлять вне непосредственной близости от крупных городов, чтобы избежать коррупции. При этом давать участки предполагается на пять лет, в случае использования потом закреплять ее за собственником, а в противном случае – изымать.

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Путин в ответ назвал идею правильной и заметил, что она уже в истории России была реализована. «Современные условия ведения хозяйства, современная экономика немножко другая, поэтому нужно внимательно все это посмотреть, продумать нужно все детали», – добавил он.

Помощник главы Минэкономразвития РФ Елена Лашкина позднее заявила, что при реализации предложения Трутнева необходимо учесть вопрос об ограничении вторичного оборота земель, в том числе в плане ее продажи иностранцам. Она также отметила, что план по раздаче земли «будет в целом способствовать развитию экономики Дальнего Востока, вовлечению в хозяйственный оборот новых земель, а также развитию человеческого потенциала».