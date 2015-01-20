Снижение единого соцвзноса коснется менее 10% предприятий – глава Госрегуляторной службы

Об этом заявила в ходе брифинга в правительстве глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

«Пока у нас информация очень избирательная. Обобщенной информации нет. Но по избирательной информации оценка следующая: воспользоваться критериями (для снижения ставки ЕСВ – УНИАН) смогут несколько процентов предприятий, менее 10% бизнеса. По оценкам экспертов, возможно, этими критериями воспользуются некоторые предприятия сферы высоких технологий, если ранее там зарплаты не были легализированы. Все более-менее цивилизованные компании, которые уже зарплаты легализировали, они под эти критерии не попадают», - сказала Ляпина.

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При этом она подчеркнула, что не считает такое положение дел правильным. «Однако правильно-неправильно, это эмоциональная оценка. Мы хотим перевести это в плоскость оценочную и цифровую. Мы обобщим эту информацию и посчитаем, как можно эти критерии применить более широко. Мы покажем эффект экономический, и тогда у нас будут аргументы неэмоциональные», - сказала Ляпина.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом внесенный правительством Закон «О реформировании общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда», который предусматривает уменьшение уплаты единого социального взноса с ныне действующей ставки 41% до 16,4%. Однако ключевыми условиями для такого снижения ставки для работодателей-налогоплательщиков должны стать: увеличение фонда оплаты труда на 30%, установление средней зарплаты в размере не менее трех минимальных (свыше 3600 грн) и выполнение условий по дальнейшей детенизации зарплат.