Ляпина хочет пересмотреть критерии снижения единого соцвзноса через 3 месяца

Пока критериям снижения ставки ЕСВ смогут следовать 10% украинских предприятий / Фото УНИАН

Об этом заявила в ходе брифинга в правительстве глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

«Думаю, что раньше февраля правительство не начнет пересматривать эти вещи, но это все (пересмотр критериев - УНИАН) можно будет сделать по результатам первых двух месяцев, чтобы мы сделали выводы и вышли на коррекцию, чтобы в идеале со следующего квартала можно было изменить эти критерии. Хотелось бы, чтобы так случилось. Мы для этого будем прилагать усилия и расчеты», - сказала Ляпина.

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Ранее она обратила внимание, что критериям снижения ставки ЕСВ смогут следовать не более 10% украинских предприятий.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом внесенный правительством Закон «О реформировании общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда», который предусматривает уменьшение уплаты единого социального взноса с ныне действующей ставки 41% до 16,4%. Однако ключевыми условиями для такого снижения ставки для работодателей-налогоплательщиков должны стать: увеличение фонда оплаты труда на 30%, установление средней зарплаты в размере не менее трех минимальных (свыше 3600 грн) и выполнение условий по дальнейшей детенизации зарплат.

При этом Министерство финансов Украины отмечало, что принятое решение во многом несет риски, однако позволит вывести из тени в 2015 году основной массив зарплатного фонда.