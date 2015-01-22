Переселенцам в январе выделят 260 млн гривень на оплату комуслуг и аренды жилья
Кабинет министров Украины формирует списки переселенцев, на нужды которых будет выделено 260 млн грн, которые пойдут на оплату коммунальных услуг и аренды жилья за январь.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин на брифинге.
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"Сегодня уже формируются списки на выплаты и направление средств на выплаты. Это около 260 млн грн для выплаты за январь на аренду жилья и коммунальных услуг переселенцам", - сказал Мущинин.
По его словам, в Украине на данный момент официально зарегистрировано 921 тыс. переселенцев, или 653 тыс. семей. Из них более 22 тыс. семей подали заявки на компенсацию расходов по коммунальным услугам и аренде жилья.
Ранее УНИАН сообщал, что из Крыма и зоны АТО в другие регионы переселено уже более 614 тысяч человек.
Также сообщалось, что в октябре 2014 года Кабмин принял постановление, которое предусматривает предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции.
Предоставление денежной помощи таким лицам связано с необходимостью покрытия расходов на проживание.