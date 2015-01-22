Максимальную пенсию семьям погибших на Майдане увеличили до 8500 гривень

14:32, 22 января 2015
Соцполитика
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Пенсионные выплаты назначены 64 семьям погибших и в январе этого года составили 469 тыс. грн.

Фото УНИАН

Министерство социальный политики увеличило до 8500 грн максимальный размер пенсий по потере кормильца для семей погибших во время революционных событий на Майдане Независимости в Киеве, сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин в ходе брифинга.

"Сейчас законодательно урегулирован вопрос выплаты помощи на одного нетрудоспособного - 5000 грн, 6500 грн - два нетрудоспособных, трое и больше - 8500 грн", - сказал Мущинин.

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Чиновник отметил, что пенсионные выплаты назначены 64 семьям погибших и в январе этого года составили 469 тыс. грн.

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