От пенсионного сбора при покупке наличной валюты планируют получить 2,2 млрд гривень

Объем сбора на общеобязательное пенсионное страхование, введенного по решению парламента с 1 января 2015 года в отношении операций по покупке валюты в наличной форме, запланирован на уровне 2,2 млрд грн, сообщили УНИАН в Департаменте поступлений доходов Пенсионного фонда Украины.

«В 2015 году суммы сборов на обязательное пенсионное страхование по операциям покупки иностранной валюты в наличной форме включаются в общий фонд доходов государственного бюджета, - сообщили в Пенсионном фонде. – Согласно закону о Госбюджете, на 2015 год суммы сборов запланированы в объеме 2,2 мдрд грн».

Ранее в ПФУ сообщили, что объем пенсионного сбора при покупке валюты в наличной и безналичной форме, введенного в апреле 2014 года, в период с апреля по декабрь 2014 года составил 6,66 млрд грн. Однако с 1 января 2015 года норма о взимании пенсионного сбора при покупке валюты в безналичной форме отменена.

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На текущий момент бюджет пенсионного фонда утверждается. При этом объем отчислений, которые будут направлены из госбюджета на нужды Пенсионного фонда Украины, в 2015 году составит 80,9 млрд грн. Согласно росписи бюджета, дотации на выплату пенсий и пенсионных надбавок составят 61,9 млрд грн, финансирование покрытия дефицита Пенсионного фонда – порядка 19 мдрд грн.