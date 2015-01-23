Председателем Госслужбы по вопросам труда стал Роман Чернега
10:47, 23 января 2015Соцполитика
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«Назначить Чернегу Романа Тарасовича Председателем Государственной службы Украины по вопросам труда», - говорится в документе
Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном сайте / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины назначил Романа Чернегу председателем Государственной службы Украины по вопросам труда.
Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном сайте.
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«Назначить Чернегу Романа Тарасовича Председателем Государственной службы Украины по вопросам труда», - говорится в документе.
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