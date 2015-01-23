Председателем Госслужбы по вопросам труда стал Роман Чернега

«Назначить Чернегу Романа Тарасовича Председателем Государственной службы Украины по вопросам труда», - говорится в документе

Кабинет министров Украины назначил Романа Чернегу председателем Государственной службы Украины по вопросам труда. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном сайте. Читайте такжеКабмин назначил первого замминистра агропрода «Назначить Чернегу Романа Тарасовича Председателем Государственной службы Украины по вопросам труда», - говорится в документе.

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