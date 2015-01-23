В правительстве РФ советуют россиянам готовиться к росту безработицы

России нужно готовиться к росту безработицы, считает первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, сообщают РИА Новости.

"Для многих нынешняя ситуация не видится как шоки, но это неправильное понимание ситуации… Нужно готовиться к тому, что люди будут выходить на рынок как безработные, и их нужно адаптировать к новым условиям", — заявил он на деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Антикризисная программа как раз рассчитана на то, как нам адаптироваться к новым условиям, и для этого у нас есть 2015 год", — добавил первый вице-премьер.

Читайте такжеПутин одобрил антикризисный план стоимостью 1,4 трлн рублейОн также отметил, что нынешние проблемы в экономике РФ связаны с тем, что Россия забыла об уроках кризиса 2008-2009 годов.

"Моя оценка такова… Беда для российской экономики в том, что модернизационная повестка, которая появилась благодаря кризису 2008-09 года, была быстро размыта и заменена с возрастанием цены на нефть", — сказал Шувалов.