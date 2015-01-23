В России сэкономят на женщинах: их пенсии снизят на 20%

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект постановления правительства с правилами расчета срока выплаты населению накопительной части пенсии, пишут "Известия".

Читайте такжеМВФ ухудшил прогноз по ВВП России в 2015 году со слабого роста до падения на 3%Этим сроком выплаты — или, как его еще называют, «периодом дожития» — определяется и сам размер ежемесячных перечислений. Применение новой методики приведет к тому, что размер накопительной части пенсии у женщин станет меньше, чем у мужчин, примерно на 20%. Сейчас подобная дифференциация отсутствует: в правительстве решили учитывать возраст, в котором население выходит на пенсию.

Проект Минтруда обновляет методику расчета ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии — это количество месяцев, в течение которых с момента выхода на пенсию производятся выплаты из накоплений гражданина. Чем длиннее данный период, тем меньше будет размер ежемесячных выплат пенсионеру: объем накоплений делится на количество месяцев.

Читайте такжеКудрин прогнозирует России серьезные последствия санкций и дешевой нефтиМетодикой расчета этого показателя всегда учитывалась средняя продолжительность жизни россиян — но никогда до сих пор не учитывался собственно возраст выхода на пенсию. По закону «О страховых пенсиях» мужчины могут выйти на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины — в 55 лет, так заведено еще с 1932 года. Тогда как, по расчетам Росстата, по состоянию на 2013 год продолжительность предстоящей жизни населения в возрасте 60 лет оценивалась на уровне 18,95 года (227 месяцев), а россиян в возрасте 55 лет — на уровне 22,5 года (270 месяцев), говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Таким образом, по новой методике у мужчин период выплаты накопительной пенсии — 227 месяцев, а у женщин — 270 месяцев, и эта разница в 20% отразится на сумме ежемесячных отчислений.

Сейчас законом «О накопительной пенсии» установлен одинаковый для всех граждан период выплаты накопительной части пенсии — 19 лет (228 месяцев).

Проектом предусмотрено, что предлагаемая методика будет применяться Пенсионным фондом России (ПФР) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ) с 2016 года. При этом период дожития будет определяться ежегодно по состоянию на 1 января. В частности, для расчета этого показателя в 2016 году будут использоваться доступные на тот момент оценки Росстата по продолжительности жизни населения, то есть статистика за 2014 год.

Новый подход, как отмечено в пояснительной записке к проекту, позволит к 2040 году сэкономить 5,3 млрд рублей, а к 2050-му - 124,7 млрд рублей, посчитали в Минтруда.