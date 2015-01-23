Рада может пересмотреть критерии снижения единого соцвзноса в ближайшие дни

Критерии снижения единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное пенсионное страхование до 16,4% с 41%, принятые в конце декабря 2014 года как изменения в Налоговый кодекс, могут быть пересмотрены, а соответствующий законопроект может быть внесен в парламент уже в ближайшие дни, сообщил журналистам глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.

Действующие критерии предполагают увеличение фонда оплаты труда на 30% и выполнение условий по дальнейшей детенизации зарплат. Однако, по мнению экспертов, они коснутся не более 10% украинских предприятий.

«По ЕСВ была большая дискуссия, обсуждались сценарии. В результате компромисса с Радой был принят сегодняшний вариант. Он не идеальный, но это начало пути, - прокомментировал ситуацию глава ГФС. - Мы доработали некоторые схемы и готовы подать их в парламент. Думаю, что это будет сделано в ближайшее время».

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Как пояснили в ГФС, предложения Фискальной службы являются техническими и не меняют идеологии процесса, но ключевым отличием является акцент не на налогообложении фонда оплаты труда в целом, а на налогообложении одного застрахованного работника. Кроме того, ГФС разработало ряд мер по предупреждению манипуляций с численностью персонала и размером налоговых отчислений, чтобы не допустить разрывов в доходах Пенсионного фонда.

Кроме того, Билоус отметил, что на текущий момент все разъяснения по уплате ЕСВ подготовлены и размещены на сайте Фискальной службы.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом внесенный правительством Закон «О реформировании общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда», который предусматривает уменьшение размера единого социального взноса с ныне действующей ставки 41% до 16,4%. Однако ключевыми условиями для такого снижения ставки для работодателей-налогоплательщиков должны стать увеличение фонда оплаты труда на 30%, установление средней зарплаты в размере не менее трех минимальных (свыше 3600 грн) и выполнение условий по дальнейшей детенизации зарплат.

В то же время, глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина отмечала, что ее ведомство проведет анализ принятых критериев и подготовит свои выводы об их эффективности с тем, чтобы уже по итогам первого квартала 2015 года подготовить необходимые изменения.