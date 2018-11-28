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Работодатели инвестируют в привлекательность рабочих профессий – министр образования Гриневич

16:27, 28 ноября 2018
Соцполитика
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Работодатели инвестируют в привлекательность рабочих профессий – министр образования Гриневич / УНИАН

"Я благодарна всем работодателям, которые пришли на эту площадку. Основной наш партнер – Федерация работодателей Украины… Нужно понимать, что Украина также стала участником этого конкурса на мировом уровне. И мы очень надеемся, что сможем там достойно представлять нашу страну", – заявила министр Обозревателю.

Конкурс WorldSkills Ukraine призван популяризировать рабочие специальности среди молодежи. Он проводится в Украине с 2016 года. Студенты училищ со всех областей страны три дня соревнуются в восьми номинациях, среди которых электромонтажные, сварочные и слесарные работы, подъем и транспортировка грузов, парикмахерское и кулинарное мастерство, технология моды, а также мехатроника.

"Появилась правильная тенденция, когда бизнесмены начали инвестировать в привлекательность рабочих профессий", – отметила Гриневич.

Конкурс профессионального мастерства WorldSkills Ukraine 2018 продлится три дня, до 29 ноября. Генеральным партнером конкурса выступает группа "Метинвест". Победители конкурса смогут отправиться на мировой чемпионат WorldSkills International.

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