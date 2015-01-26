Пятая часть россиян может остаться без пенсии

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что 20% граждан страны могут остаться без пенсий, так как за них никто не платит взносы в Пенсионный фонд.

Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

«Около 20% населения в трудоспособном возрасте мы не видим по базам данных Пенсионного фонда. Предполагаем, что большая часть из них работает, но за них не платятся страховые взносы. Это означает, что в будущем у них не будет страховой пенсии», — предупредил Топилин.

По его мнению, если бы работодатели платили за всех работников, то у нынешних пенсионеров была бы более высокая пенсия.

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Как сообщал УНИАН, российское правительство морально готовит россиян к затягиванию поясов, сокращению зарплат и увольнениям.

Не питать необоснованных иллюзий, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, россиян призвал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. По его словам, ситуация в российской экономике сейчас более сложная, чем в кризис 2008-2009 годов. При этом, как следовало из его объяснений, в России все могло быть еще хуже.

Сейчас экономисты значительно ухудшают свои недавние даже самые пессимистичные прогнозы. И речь идет не о том, что они переписывают стагнацию на рецессию, а о том, что теперь вместо небольшой рецессии они ожидают рецессию более глубокую. В частности, по прогнозам на 2015 год экономический спад будет почти 6%, инвестиции в основной капитал снизятся более чем на 16%, доходы населения упадут на 6%, оборот розничной торговли сократится почти на 7%, доллар будет стоить около 82 руб.

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Новые реалии этого кризиса - сокращение зарплат и рост безработицы. Но если в других странах кризис часто сопровождается массовыми увольнениями, то в России происходит иначе - на предприятиях задерживают зарплаты, отправляют работников в длительные неоплачиваемые отпуска, переводят штат на неполную занятость.